«Подорожания билетов не будет»: кинотеатры оценили предстоящую работу по новым правилам

Кинотеатры после открытия не станут повышать цены на билеты. Даже несмотря на то, что при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора количество зрителей сократится в два раза. Хотя и сами работники кинозалов не ждут большого наплыва посетителей.

По словам старшего менеджера по маркетинговым коммуникациям сети кинотеатров Mori cinema Лилии Глазуновой, большая часть зрителей пока не понимает, как можно смотреть фильм на большом экране в масках и перчатках, да еще и далеко друг от друга.

«Многие просто этого не могут воспринять. Поэтому какое тут подорожание билетов?» — пояснила она.

При этом сами кинотеатры вовсю готовятся возобновить свою работу. По словам Глазуновой, часть приготовлений они сделали еще в марте, когда купили инфракрасные лампы, установили санитайзеры и приобрели маски и перчатки.

Представитель сети отметила, что первое время заработать кинотеатрам будет очень тяжело, но открываться в любом случае нужно. Зрителей планируют привлекать акциями и показом любимых фильмов. Премьер не стоит ждать до конца лета.

«Все крупные зарубежные релизы уже четко переехали на август, сентябрь. Но российские прокатчики могут пойти нам навстречу. Может быть, часть зрителей захочет пересмотреть на большом экране фильмы, которые им понравились», — рассказала Глазунова.

Пока кинотеатры не до конца решили вопрос с теми, кто придет на сеанс без собственных масок и перчаток. Выдавать их бесплатно кинозалы не смогут, так как уже понесли большие убытки. Возможно, зрители смогут их приобрести на кассе или в баре.

О том, когда кинотеатры уже точно откроются, Лилия сказать не смогла.

«Мы же самые последние, на третьем этапе [снятия ограничений]. Сейчас начинается второй этап. Мы очень надеемся, что к концу июня мы начнем работать», — подытожила она.

Российские кинотеатры приостановили свою работу с 23 марта по рекомендации Министерства культуры. На такой шаг ведомство пошло из-за начала распространения коронавируса. Правительство включило кинотеатры в список пострадавших отраслей. В качестве меры поддержки их освободили от платы за аренду в государственных зданиях.

Роспотребнадзор сегодня выпустил рекомендации, по которым после открытия станут работать кинозалы. Социальная дистанция между всеми зрителями и работниками должна составлять полтора метра. Вместо баров лучше установить вендинговые автоматы, чтобы сократить контакты. Покупать билет через автомат или приложение. На кассе расплачиваться бесконтактным способом. В зал пускать за 15 минут до начала сеанса, а после провести там получасовую уборку с дезинфицирующими средствами и проветриванием.