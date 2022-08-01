Кинотеатры отменили акцию «кинопродукт» с показом голливудских фильмов

Объявленной акции «кинопродукт» с показом российского и зарубежного фильмов в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» не будет. Решение не поддержал совет директоров. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил генеральный директор киносети Алексей Васясин.

Он напомнил, что в рамках акции зрители могли посмотреть российский фильм и «зарубежные киноматериалы».

«Совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым. Все билеты, купленные по акции, возвращены, ущерб правообладателю отсутствует», — заявил Васясин.

При этом глава киносети подчеркнул, что главную цель акция выполнила. Благодаря ей к проблемам отрасли привлекли широкое внимание, что должно помочь в выработке единого плана выхода индустрии кинопроката из сложной ситуации.

«Руководство компании ожидает от Министерства культуры России предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасли кинопоказа», — добавил Васясин.

Как напомнила газета «Известия», акция предусматривала показ фильмов ушедших из России киностудий в формате видеоматериала, что не требует получения специального удостоверения.

Изначально планировалось, что в рамках акции зрители смогут посмотреть российский мультфильм «Кощей. Начало» и картину студии Universal Pictures «Миньоны: Грювитация».