Кинотеатры, музеи и театры под ведомством Минкультуры закроют по всей России из-за коронавируса

Россияне останутся без возможности посещать государственные учреждения культуры. Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о приостановке работы всех подведомственных учреждений.

Властям регионов рекомендовали сделать то же самое.

При этом изначально речь шла только об изменении работы учреждений. В частности, отменялись групповые экскурсии и допуск иностранцев в музеи. В цирки, театры, кино и филармонии посетителей пускали только в масках.

После решения властей Москвы и Подмосковья запретить мероприятия в помещениях, где собирается более 50 человек, министр подписала документ о временном прекращении работы всех подведомственных культурных учреждений. В Москве о временной приостановке работы сообщила сеть кинотеатров Москино.