Кинотеатрам подготовят рекомендации по работе после пандемии

«Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров. Однако стоит учитывать, что соответствующее решение о возобновлении их деятельности принимает руководство органов исполнительной власти субъектов РФ», — говорится в сообщении.

Кинотеатры смогут вновь открыть свои залы только после снятия ограничительных санитарно-эпидемических мер.

Кроме того, Минкультуры продолжает обсуждать с регионами возобновление киносъемочной деятельности. Для этого ведомство разослало письма руководителям субъектов России. Главы регионов должны в ближайшее время назвать предположительные даты возобновления съемок фильмов. Главное — помнить, что этот процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.