    17 мая 2020, 20:31

    Кинотеатрам подготовят рекомендации по работе после пандемии

    Алена Макаренко

    Пора подумать, как кинотеатрам вернуться в строй после окончания режима самоизоляции. С такой просьбой Министерство культуры России и крупнейшие кинотеатральные сети обратились в Роспотребнадзор. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
    Кинотеатрам подготовят рекомендации по работе после пандемии

    «Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров. Однако стоит учитывать, что соответствующее решение о возобновлении их деятельности принимает руководство органов исполнительной власти субъектов РФ», — говорится в сообщении.

    Кинотеатры смогут вновь открыть свои залы только после снятия ограничительных санитарно-эпидемических мер.

    Кроме того, Минкультуры продолжает обсуждать с регионами возобновление киносъемочной деятельности. Для этого ведомство разослало письма руководителям субъектов России. Главы регионов должны в ближайшее время назвать предположительные даты возобновления съемок фильмов. Главное — помнить, что этот процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.