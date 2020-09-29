Кинотеатрам Москвы рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Она отметила, что когда в кинозале выключают свет, никто не следит за посетителями, которые на протяжении всего сеанса сидят со спущенными масками. При этом они находятся среди других зрителей, а значит существует риск заражения.

«Мы говорим, что вы этот вопрос контролируйте. И пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10−15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках», — заявила Андреева.

Она отметила, что если кто-то из зрителей спустил или вообще снял маску, то контролер может попросить его надеть средство защиты обратно. В противном случае человека надо выводить из зала, так как он представляет опасность для остальных зрителей.

Кинотеатры стали одной из самых пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса и последующих ограничений. По решению министерства культуры они прекратили работать еще в марте и в ряде регионов России с тех пор больше не открывались.

При этом официальное разрешение на возобновление работы от Минкультуры они получили еще 13 июля, но окончательное решение принимали региональные власти. В Москве кинотеатры заработали с 1 августа, но из-за бедного репертуара и возможность заполнять залы только на половину сборы оказались очень низкими.