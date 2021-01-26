Кинотеатр «Заря» выставили на продажу в Екатеринбурге

«Продажа от собственника. Цена 55 млн рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что хозяин помещений, в которых разместилась сеть кинотеатров «Премьер Зал», предлагает альтернативное использование пространства. По его словам, на этой площади можно открыть магазины.

Кинотеатр «Заря» появился на первом этаже здания на улице Баумана в 1955 году. Он включен в число особо охраняемых объектов культурного наследия города. В 2009 году кинотеатр после реконструкции выкупила сеть «Премьер Зал». Летом прошлого года компания объявила о закрытии залов из-за убытков, понесенных по причине пандемии COVID-19.