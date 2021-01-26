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    26 января 2021, 14:33

    Кинотеатр «Заря» выставили на продажу в Екатеринбурге

    Полина Петрова

    Помещения кинотеатра «Заря» в Екатеринбурге выставили на продажу более чем за 50 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито», пишет «ФедералПресс».
    Кинотеатр «Заря» выставили на продажу в Екатеринбурге

    «Продажа от собственника. Цена 55 млн рублей», — говорится в публикации.

    Отмечается, что хозяин помещений, в которых разместилась сеть кинотеатров «Премьер Зал», предлагает альтернативное использование пространства. По его словам, на этой площади можно открыть магазины.

    Кинотеатр «Заря» появился на первом этаже здания на улице Баумана в 1955 году. Он включен в число особо охраняемых объектов культурного наследия города. В 2009 году кинотеатр после реконструкции выкупила сеть «Премьер Зал». Летом прошлого года компания объявила о закрытии залов из-за убытков, понесенных по причине пандемии COVID-19.