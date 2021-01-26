Кинотеатр «Заря» выставили на продажу в Екатеринбурге
Помещения кинотеатра «Заря» в Екатеринбурге выставили на продажу более чем за 50 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито», пишет «ФедералПресс».
«Продажа от собственника. Цена 55 млн рублей», — говорится в публикации.
Отмечается, что хозяин помещений, в которых разместилась сеть кинотеатров «Премьер Зал», предлагает альтернативное использование пространства. По его словам, на этой площади можно открыть магазины.
Кинотеатр «Заря» появился на первом этаже здания на улице Баумана в 1955 году. Он включен в число особо охраняемых объектов культурного наследия города. В 2009 году кинотеатр после реконструкции выкупила сеть «Премьер Зал». Летом прошлого года компания объявила о закрытии залов из-за убытков, понесенных по причине пандемии COVID-19.