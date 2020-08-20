Кинотеатр в ТЦ «МЕГА Дыбенко» в Петербурге возобновил работу

Зал был заполнен после открытия примерно на четверть. На утренний сеанс продали не больше 15 билетов. Также список фильмов, которые можно посмотреть, пока тоже очень скромен.

В холле кинотеатра установлены средства дезинфекции, в зале сотрудники просят зрителей надеть маску.