Кинотеатр в ТЦ «МЕГА Дыбенко» в Петербурге возобновил работу
После ограничений из-за коронавируса вновь открылся кинотеатр, который располагается в ТЦ «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге. Правда, пока там очень мало посетителей. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Зал был заполнен после открытия примерно на четверть. На утренний сеанс продали не больше 15 билетов. Также список фильмов, которые можно посмотреть, пока тоже очень скромен.
В холле кинотеатра установлены средства дезинфекции, в зале сотрудники просят зрителей надеть маску.