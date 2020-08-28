Кинотеатр «Россия» в Севастополе открылся после реконструкции

И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев поучаствовал в церемонии открытия. Уточняется, что в кинотеатре установлены современные экраны, лазерные проекторы, новая звуковая система и система вентиляции воздуха.

«Зал совершенно современный, сделан по последнему слову науки и техники», — пояснил Развожаев.