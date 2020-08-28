Кинотеатр «Россия» в Севастополе открылся после реконструкции
Кинотеатр «Россия» на площади 50-летия СССР в Севастополе был открыт после реконструкции. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев поучаствовал в церемонии открытия. Уточняется, что в кинотеатре установлены современные экраны, лазерные проекторы, новая звуковая система и система вентиляции воздуха.
«Зал совершенно современный, сделан по последнему слову науки и техники», — пояснил Развожаев.