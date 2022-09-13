Кинотеатр «Художественный» в Москве почтил память режиссера Годара | 360°

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Кинотеатр «Художественный» в Москве почтил память режиссера Годара

Кинотеатр «Художественный» в Москве разместил на фасаде надпись в память о Жан-Люке Годаре

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Адресованная умершему режиссеру Жану-Люку Годару надпись появилась на фасаде кинотеатра «Художественный» в Москве. Фото с места опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

«Спасибо, Жан-Люк Годар», — гласит надпись.

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Годар скончался 13 сентября на 92-м году жизни. Он умер у себя дома в швейцарской коммуне Роль. Годар был режиссером-новатором, отличался радикальными взглядами и стоял у истоков «новой волны» французского кинематографа.

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За свою жизнь режиссер снял 75 картин. Последний фильм — «Книга образа» или «Образ и речь» — он представил публике четыре года назад.

Работы Годара открыли миру многих актеров, в том числе и Жан-Поля Бельмондо. Влияние режиссера на мировое киноискусство трудно переоценить.

Годару никогда не была чужда русская культура. Он любил и знал ее, а второй женой режиссера стала Анна Вяземски, правнучке князя и астраханского казачьего атамана Леонида Вяземского.

По информации газеты Libération, которая ссылается на окружение режиссера, Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии.

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