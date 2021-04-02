Кинотеатр «Художественный» показали изнутри после реставрации

Реставрационные работы московском кинотеатре «Художественный» завершились. Кинозалы стали отвечать всем требованиям современных зрителей, а входу вернули исторический вид с барельефами над парадными дверями. Фотографии опубликовало РИА «Новости» на своем канале в Telegram.

На фотографиях можно увидеть, что кинотеатр вернул свое дореволюционное название «Художественный электро-театръ». Вход и выход из здания также обозначили дореформенным написанием с «ъ» на конце.

На официальной странице кинотеатра в Instagram говорится, что открытие запланировано на 9 апреля. Обновленный «Художественный» возобновит свою работу с российской премьеры фильма «Отец» режиссера Флориана Зеллера.

Картина откроет программу фильмов-номинантов на премию «Оскар». До 22 апреля в кинотеатре покажут фильмы «Минари», «Земля кочевников», «Куда идешь, Аида?», «Еще по одной» и «Девушка, подающая надежды». Все фильмы покажут на языке оригинала с субтитрами.

10 апреля в «Художественном» пройдет спецпоказ фильма «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Именно на этой площадке в 1926 году режиссер впервые показал свою работу.

Фильм дополнили оригинальными кадрами, которые вырезала цензура. В качестве сопровождающей музыки прозвучит произведения Майзеля, которые выбрал сам Эйзенштейн. Фильм представит режиссер Илья Найшуллер.