Кинотеатр «Художественный» откроется после реставрации в Москве

Кинотеатр «Художественный» откроется после реставрации в столице. Объект был восстановлен финансовым конгломератом «Сбер», сообщила «Газета.ru» со ссылкой на старшего вице-президента банка Татьяну Доброхвалову.

«Открытие старейшего кинотеатра уже сейчас является одним из самых ожидаемых событий культурной жизни столицы», — уточнила она.

Отмечается, что в конце марта этого года «Сбер» передал в управление кинотеатр «Художественный» ООО «Кинотеатр Пионер». По словам Доброхваловой, у организации есть опыт работы с заведениями такого рода.

Посетить кинотеатр можно будет уже 9 апреля. Билеты поступят в продажу в понедельник, 5 апреля.