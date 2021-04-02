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    02 апреля 2021, 15:56

    Кинотеатр «Художественный» откроется после реставрации в Москве

    Полина Петрова

    Кинотеатр «Художественный» откроется после реставрации в столице. Объект был восстановлен финансовым конгломератом «Сбер», сообщила «Газета.ru» со ссылкой на старшего вице-президента банка Татьяну Доброхвалову.

    Кинотеатр «Художественный» откроется после реставрации в Москве

    «Открытие старейшего кинотеатра уже сейчас является одним из самых ожидаемых событий культурной жизни столицы», — уточнила она.

    Отмечается, что в конце марта этого года «Сбер» передал в управление кинотеатр «Художественный» ООО «Кинотеатр Пионер». По словам Доброхваловой, у организации есть опыт работы с заведениями такого рода.

    Посетить кинотеатр можно будет уже 9 апреля. Билеты поступят в продажу в понедельник, 5 апреля.