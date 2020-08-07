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    07 августа 2020, 18:38

    Киностудия заработает в Крыму

    Алена Макаренко

    Киностудия откроется на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму. Об этом рассказал эксперт «Антишколы кино и анимации», продюсер, основатель продюсерского центра BAZA Андрей Зубов. Его слова привел «Ридус».
    Киностудия заработает в Крыму

    «На сессии мы представили, какими могут быть крупные киностудии, но я бы хотел немного больше поговорить о том, что именно „Таврида“ может стать местом силы, скопления кинематографистов со всей страны», — заявил он.

    Именно там деятели культуры смогут прокачивать свои навыки. После чего они будут возвращаться в родные регионы и работать там. Благодаря этому создание фильмов сосредоточится не только в Москве, но и распространится по всей России.

    Крупные студии будут функционировать там, где приживутся. В остальных регионах могут работать студии озвучки, графики или того, что можно передавать через интернет.

    «Это станет отличной отправной точкой в плане децентрализации в сфере кино», — добавил Зубов.

    Свое видение киностудии в 2030 году представила Юлиана Слащева. По ее мнению, это минимум павильонов и залы-трансформеры. На базе кластера творческие группы будут производить все виды контента: от формата для TikTok до полнометражных фильмов.

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