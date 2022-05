Киностудия Marvel выпустила первый трейлер сериала «Женщина-Халк»

Первый трейлер сериала «Женщина-Халк» появился на официальном YouTube-канале Marvel. Об этом сообщило издание «Культуромания».

По данным РИА ФАН, главной героиней сериала станет племянница Халка. Она получает его силы после переливания крови. В ролике можно увидеть первые кадры проекта.

Главные роли в сериале исполнили такие актеры, как Татьяна Маслани, Марк Руффало, Джамила Джамил, Тим Рот и Джинджер Гонзага.

Ранее Disney назвал дату выхода второй части фильма «Аватар». Официальное название проекта «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water). По сюжету морской пехотинец Джейк Салли, известный по первой части, перенес свое сознание в своего Аватара, и стал повелителем расы на’ви на планете Пандора. Человечество снова начинает войну против этой планеты, и Салли вместе с его возлюбленной Нейтири вынуждены защищать ее.

Премьера запланирована на 16 декабря. Из-за нее компания Warner Bros. сместила премьеру фильма «Шазам! 2». Фильм перенесли с 16 декабря 2022 года на 21 декабря. Ранее премьеру уже сдвигали, но на более ранний срок. Изначально выход планировался в 2023 году.