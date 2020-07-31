Киностудия имени Горького будет снимать детское и семейное кино

Киностудия имени Горького решила сконцентрироваться на семейном и детско-юношеском кино, которое займет собственную нишу и не будет конкурировать с блокбастерами. Об этом сообщила гендиректор студии Юлиана Слащева.

«Нам предстоит войти на очень конкурентный рынок, который уже существует. Но, может быть нас спасает то, что мы не собираемся идти в зону блокбастеров, а хотим действительно производить доброе подростковое, молодежное и детско-семейное кино», — привел ее слова «Интерфакс».

Сейчас студия, по словам Слащевой, не выпускает контента для подростков и молодежи, при том, что таких фильмов не хватает и они очень востребованы.

В 2021 году студия перезапустит научно-популярный киножурнал «Хочу все знать». Гендиректор отметила, что журнал «будет похожим на YouTube, TikTok, это будут правильные форматы, которые сегодня интересны и понятны детям».

Также киностудия провела инвентаризацию реквизита и декораций. До конца года их занесут в каталог и начнут сдавать в аренду.

Сейчас Киностудия имени Горького, по данным RNS, работает над десятком новых проектов, среди которых художественные фильмы «Любовь не по размеру» со Светланой Ходченковой и «Суворов» с Филиппом Киркоровым и Константином Хабенским. Также там снимают документалистику.