Культура 07 марта 2024, 16:13 Киносказку «Варвара-краса, длинная коса» осовременят Адаптацию советской киносказки «Варвара-краса, длинная коса» снимут в России РИА «Новости»

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В следующем году планируют начать съемки ремейка советской картины 1970 года «Варвара-краса, длинная коса». Производством фильма займутся кинокомпания «Марс Медиа» и Киностудия имени Горького, сообщили в пресс-службе студии.

Сценарий для нового проекта напишет Евгения Хрипкова. Среди ее работ — «Звоните ДиКаприо!», «Неидеальный мужчина», «Мальвина».

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Хрипкова отметила, что будет интересно создать ремейк на сказку, используя современные технологии кинопроизводства, подчеркнув все ее лучшие качества.

Она добавила, что планирует оставить в сценарии хулиганский заряд оригинала и усилить эмоциональность.

«Мы не хотим переносить действие сказки в современность, мы хотим осовременивать ее деталями, в которых зритель будет считывать наше время», — пояснила Хрипова.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица поделился творческими планами. Он рассказал, что будет снимать фильм «Преступление без наказания», который объединит романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот».