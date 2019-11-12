Киношкола «Высшие курсы сценаристов и режиссеров» отметила 55-летний юбилей

Одна из старейших киношкол России «Высшие курсы сценаристов и режиссеров» отметила 55-летие. Минувший вечер кинематографисты посвятили памяти Георгия Данелия. Выдающийся кинорежиссер был первым выпускником ВКСР, а потом долгое время работал там худруком.

Источник фото: телеканал «360»

В Доме кино собрались те, кто учился и учится у великих.

Владимир Хотиенко — один из выпускников школы, сейчас преподает в мастерской. В Доме кино он презентовал свой фильм «Миры Маргариты». Фильм об актрисе Маргарите Тереховой, роковой красавице советского экрана. Афиша уже висит в Доме кино.

На премьере царила какая-то запредельная концентрация талантов. Создатель фильма Владимир Хотиненко, режиссер Павел Лунгин и еще много медийных личностей.

Два именитых режиссера — сами выпускники Высших курсов. А всего за 55-летнюю историю педагоги ВКСР подготовили больше двух тысяч режиссеров и сценаристов.

Источник фото: телеканал «360»

«Меня сюда привело то, что здесь учится моя жена. Она пошла на Высшие курсы режиссеров, и вот мы учимся, сегодня показывают нашу работу, поэтому волнительно», — поделился эмоциями Олег Масленников-Войтов, актер.

Переживает, но уже снимает первую короткометражку и Наталья Костенева. Актриса 14 лет отработала в Табакерке и МХТ имени Чехова, а потом решила сесть в режиссерское кресло. Говорит, с детства мечтала.

«Я хочу занять свою планку, свое место в художественном авторском кино. Работа актрисой мне очень помогает. Это упрощает работу с актерами, я знаю и чувствую, что чувствует актер», — рассказала Наталья Костенева, студентка ВКСР.

Источник фото: телеканал «360»

А что чувствует режиссер? Ведь постоянно быть в творческом поиске — невозможно. Каково это жить и превращать реальность в киновселенную? На эти вопросы новичков ответил Андрей Герасимов, кинорежиссер и преподаватель ВКСР.

«В кино уже 60 лет существую и все-таки из головы это не выходит», — уточнил Герасимов.

Киношники на встрече обсуждали важные для своей сферы вопросы. Куда сегодня идет кино, как индустрия? Ответ для мастеров очевиден. Легким движением пера сценаристов фильмы превращаются в сериалы, которые по бюджету могут обгонять блокбастеры. И у чего же в будущем больше шансов захватить внимание зрителей? Режиссер Павел Лунгин, похоже, уже знает, что будет в тренде через несколько лет.

«Нас ждут очень короткие сериалы и очень много серий», — отметил Павел Лунгин, кинорежиссер, выпускник и преподаватель ВКСР.

Источник фото: телеканал «360»

О чем будет кино, Лунгин, сказал, не важно. Важно, кто это будет делать. Поэтому главное найти таланты и раскрыть их. Этим ВСКР занимается уже 55 лет и продолжит свою миссию.