Кинокритик Пронченко назвала Годара «революцией кинематографа» | 360°

Культура 14 сентября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber Кинокритик Пронченко назвала Годара «революцией кинематографа»

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Кинокритик Зинаида Пронченко в разговоре с ИА НСН высказалась по поводу смерти известного франко-швейцарского кинорежиссера Жан-Люка Годара.

По ее словам, Годар стал революцией кинематографа, он — и есть кино.

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«Фамилия Годар для всех неравнодушных к кинематографу является синонимом самого кино. Годар — это и есть кино. Годар — это, прежде всего, человек, который перевернул уравнение, по которому снималось кино до того, как он пришел в профессию. Дальше он стал суперзвездой авторского кино во Франции 60-х. Он не побоялся уйти совершенно в другую сторону: отказаться писать свою фамилию на титрах. Режиссер хоть и не поддержал по факту ни одну революцию что случилась в мире за время его жизни, но сам он был этой революцией», — отметила Пронченко.

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Она добавила, что Годар в свое время перевернул уравнение, по которому снималось кино.

Кинорежиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни во вторник, 13 сентября. Ему был 91 год.

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