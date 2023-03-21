21 марта 2023, 17:28
Кинорежиссер Константин Бронзит заявил, что российская мультипликация переживает период расцвета
Отечественная мультипликация переживает период расцвета. Об этом на XXVIII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале заявил двукратный номинант премии «Оскар», кинорежиссер Константин Бронзит, написали «Известия».
По его словам, у молодежи есть все шансы, чтобы проявить свои способности и реализоваться в профессии.
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«Чтобы такое количество мультипликации делалось на территории нашей страны — об этом в Советском Союзе и мечтать невозможно было», — процитировал RT режиссера.
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Бронзит добавил, что сейчас на дебютные фильмы государство активно выделяет денежные средства.
Кино
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