Культура 21 марта 2023, 17:28 Кинорежиссер Константин Бронзит заявил, что российская мультипликация переживает период расцвета

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Отечественная мультипликация переживает период расцвета. Об этом на XXVIII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале заявил двукратный номинант премии «Оскар», кинорежиссер Константин Бронзит, написали «Известия».

По его словам, у молодежи есть все шансы, чтобы проявить свои способности и реализоваться в профессии.

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«Чтобы такое количество мультипликации делалось на территории нашей страны — об этом в Советском Союзе и мечтать невозможно было», — процитировал RT режиссера.

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Бронзит добавил, что сейчас на дебютные фильмы государство активно выделяет денежные средства.