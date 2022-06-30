Кинорежиссер Герасимов прокомментировал смену худрука «Гоголь-центра»

Депутат Мосгордумы и кинорежиссер Евгений Герасимов в разговоре с ИА НСН прокомментировал схему художественного руководителя «Гоголь-центра». Бывшего худрука Алексея Аграновича заменили на Антона Яковлева, после чего режиссер Кирилл Серебренников сообщил о конце «Гоголь-центра» как его авторского театра.

Герасимов отметил, что Яковлев «достаточно известен» театральной публике, а его спектакли идут в нескольких театрах. Актеры, которые играют в его спектаклях, довольны режиссером. С тем, что увольнение Аграновича — это конец «Гоголь-центра», режиссер не согласился.

«С точки зрения культуры и разных демократических веяний у нас каждый в городе может выбрать спектакль по душе, по настроению, по отношению к литературе, более классическому или более современному театральному искусству. Каждый театр имел свое лицо, у Серебренникова было свое, ну вот теперь, вероятнее всего, лицо будет яковлевское», — считает он.