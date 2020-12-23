Кинорежиссер Борис Бушмелев умер на 84-м году жизни

«На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, сценариста, художника Бушмелева Бориса Геннадьевича», — говорится в публикации.

Отмечается, что причина смерти комедиографа неизвестна.

Бушмелев родился 22 мая 1937 года в столице. В 1960 году он окончил географический факультет МГУ, а в 1969 году — режиссерский факультет ВГИКа. С 1968 года Борис Геннадьевич был режиссером-постановщиком творческого объединения «Экран» и киностудии «Мосфильм».

Бушмелев снял такие фильмы, как «Страдания молодого Геркулесова», «Колесо», «Вечерний лабиринт», «Цветик-семицветик» «Заноза», «Сказки А. С. Пушкина» и другие киноленты. Кроме этого, он является автором сценария мультипликационного фильма «Сон автолюбителя» и документальных картин «Шагал», «Репин» и «Малевич».