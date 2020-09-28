Кинопремию «Ника» отложили до следующего года

Кинопремию «Ника» перенесли на апрель следующего года. 33-я церемония вручения одной из главных наград в российской киноиндустрии должна была пройти 24 октября.

Как написало РИА «Новости» со ссылкой на организаторов мероприятия, решение было принято из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа. Руководители премии не захотели рисковать здоровьем академиков, многие из которых старше 65 лет.

По словам главного редактора «Ники» Ирины Ильичевой, организаторы также не рассматривают вариант проведения церемонии в режиме онлайн, так как не могут лишить себя радости поздравить и обнять победителей номинаций.

Изначально вручение наград должно было состояться 29 марта в ККЗ «Вегас» в Москве, но было перенесено на осень.

Ранее стало известно, что Американская Киноакадемия ввела новые правила для номинантов кинопремии «Оскар» в категории лучший фильм с 2024 года. Стандарты предполагают более широкое участие в производстве картины национальных и секс-меньшинств.