Кинопремия «Золотой орел» назвала лучших актеров 2021 года
Янковский и Аронова получили кинопремию «Золотой орел» за лучшие роли в кино в 2021 году
Филипп Янковский и Мария Аронова стали лауреатами российской кинопремии «Золотой орел» за лучшую мужскую и женскую роли в кино. Об этом сообщило РИА «Новости». Церемония вручения кинопремии состоялась 28 января в павильоне № 1 «Мосфильма».
Янковский получил награду за роль в фильме «Иван Денисович».
Также в номинации за «Лучшую мужскую роль в кино» боролись Юра Борисов, снявшийся в фильме «Капитан Волконогов бежал», и Константин Хабенский, принявший участие в картине «Огонь».
Мария Аронова получила приз за роль в фильме «Пара из будущего».
Ее конкурентками были Ирина Старшенбаум, сыгравшая в фильме «Общага», и Анна Михалкова с картиной «Дело».
Кинопремия «Золотой орел» была учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России. отбор по номинациям ведет экспертный совет. Премию присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. В нынешнем году председателем экспертного совета стал киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев.