Кинопремия «Золотой орел» назвала лучших актеров 2021 года

Филипп Янковский и Мария Аронова стали лауреатами российской кинопремии «Золотой орел» за лучшую мужскую и женскую роли в кино. Об этом сообщило РИА «Новости». Церемония вручения кинопремии состоялась 28 января в павильоне № 1 «Мосфильма».

Янковский получил награду за роль в фильме «Иван Денисович».

Также в номинации за «Лучшую мужскую роль в кино» боролись Юра Борисов, снявшийся в фильме «Капитан Волконогов бежал», и Константин Хабенский, принявший участие в картине «Огонь».

Мария Аронова получила приз за роль в фильме «Пара из будущего».

Ее конкурентками были Ирина Старшенбаум, сыгравшая в фильме «Общага», и Анна Михалкова с картиной «Дело».

Кинопремия «Золотой орел» была учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России. отбор по номинациям ведет экспертный совет. Премию присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. В нынешнем году председателем экспертного совета стал киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев.