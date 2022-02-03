Стали известны номинанты британской кинопремии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов своей премии. В список попали такие ленты, как «Дюна», «Белфаст» и «Не смотрите наверх».

Полный список номинантов опубликовали на сайте академии. Больше всего номинаций оказалось у фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Его работа представлена сразу в 11 категориях. Лента поборется за звание лучшего фильма вместе с картинами «Белфаст», «Не смотрите наверх», «Лакричная пицца» и «Власть пса».

В номинацию лучший британский фильм попали такие ленты, как «После любви», «Али и Ава», «Дом Gucci», «Не время умирать» и другие. В категорию лучших фильмов не на английском языке включили «Сядь за руль моей машины», «Рука Бога» и «Параллельные матери». Российских фильмов в этой номинации нет.

На звание лучшего режиссера претендуют Алим Кхан, снявший «После любви», а также Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Одри Диван («Событие»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»). Среди анимационных фильмов академия выделила картины «Энканто», «Побег», «Лука» и «Митчеллы против машин».

Британская кинопремия вручается с 1948 года. Лауреатов 2022 года назовут 13 марта.