Культура 07 августа 2023, 15:15 «Кинопоиск» выпустил бонусный эпизод сериала «Король и шут» к 50-летию Горшка «Кинопоиск» выпустил «Сказку о Горшке и Князе» к 50-летию Михаила Горшенева Кинопоиск

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Посвященный российской панк-группе сериал «Король и шут» получил специальный эпизод. Платформа «Кинопоиск» в день рождения покойного фронтмена Михаила Горшенева, 7 августа, выпустила фэнтезийную полуторачасовую серию под названием «Сказка о Горшке и Князе».

По сюжету, главные герои — два трубадура отправляются в дремучий лес, чтобы спасти принцессу от злого колдуна. Рассказчиком истории станет Кочерыжка из песни «Внезапная голова». По пути музыкантам встретятся загадочный лесник, проклятый горбун, фея мух и другие герои песен группы.

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В качестве саундтрека в фильме прозвучит кавер певицы Елки на песню «Прыгну со скалы».

Показанный на «Кинопоиске» сериал «Король и шут» собрал большое количество зрителей, но понравился не всем. Вдова Михаила Горшенева Ольга заявила, что создатели опорочили память ее мужа, потому что сильно преувеличили все его слабости.

Сценарист сериала Дмитрий Лемешев заявил, что лично общался с Ольгой Горшеневой и полностью перенес рассказанные ей истории в основу будущего сериала. Он подчеркнул, что прекрасно понимает желание вдовы увидеть супруга в светлом образе, но она сама видела, как на него повлияла зависимость.