«КиноПоиск» назвал главный фильм 2019 года

При составлении перечня специалисты учитывали оценки зрителей и рейтинг картин, которые вышли за год начиная с 1 декабря 2018-го.

«Зеленая книга» заработала 8,3 пункта рейтинга и стала главной картиной года. Среди всех зарубежных фильмов пользователи высоко оценили триллер «Джокер», который заработал 8,1 балла. Лидером российского проката с рейтингом 7,6 оказался фильм «Мстители: Финал».

Среди российского кино первую строчку занял «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина (рейтинг 7,2). Сразу за ним с рейтингом 7,1 идет «Завод» от Юрия Быкова и работа Клима Шипенко «Текст», заработавшая 7,09 балла.

Главным сериалом 2019 года названа «Игра престолов», а среди новых — «Чернобыль». Из всех анимационных фильмов в лидеры выбился «Человек-паук: Через вселенные». Также эксперты включили в перечень режиссеров и актеров. Первые места заняли Квентин Тарантино за фильм «Однажды в... Голливуде», а также Хоакин Феникс за роль в «Джокере» и Бри Ларсон, сыгравшая «Капитана Марвел». Лучшим российским актером признали Александра Петрова, а актрисой — Кристину Асмус.