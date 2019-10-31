Киноманы назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия

Сюжет хоррора «Заклятие» рассказывает про охотников за призраками и исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен.

В тройку лидеров также вошли фильмы режиссера Андреса Мускетти «Оно» о клоуне Пеннивайзе, а также «Сплит» М. Найта Шьямалана, сообщил сайт Life.ru. Последняя кинолента повествует о психически нездоровом герое, который похищает девушек-подростков.

«На четвертом и пятом местах соответственно расположились еще один популярный хоррор от Джеймса Вана „Астрал“ (2010) и фильм-лауреат премии Оскар „Прочь“ (2017) Джордана Пила», — сообщили в пресс-службе проекта Кино Mail.ru.