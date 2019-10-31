Киноманы назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия
Фильм ужасов режиссера Джеймса Вана «Заклятие» возглавил рейтинг лучших хорроров десятилетия. Такие данные приводит статистика проекта Кино Mail.ru, сообщило РИА «Новости».
Сюжет хоррора «Заклятие» рассказывает про охотников за призраками и исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен.
В тройку лидеров также вошли фильмы режиссера Андреса Мускетти «Оно» о клоуне Пеннивайзе, а также «Сплит» М. Найта Шьямалана, сообщил сайт Life.ru. Последняя кинолента повествует о психически нездоровом герое, который похищает девушек-подростков.
«На четвертом и пятом местах соответственно расположились еще один популярный хоррор от Джеймса Вана „Астрал“ (2010) и фильм-лауреат премии Оскар „Прочь“ (2017) Джордана Пила», — сообщили в пресс-службе проекта Кино Mail.ru.