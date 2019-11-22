Киноманы назвали фильмы на один просмотр

Комик из Новой Зеландии Роуз Матафео задала вопрос своим подписчикам в Twitter. Она поинтересовалась, какую кинокартину можно посмотреть только один раз. Всего в рейтинг попало 24 фильма.

«Дылду» наградили еще двумя премиями Подробнее

Первое место занял триллер «Реквием по мечте» (2000) с Джаредом Лето в главной роли. После него идет постапокалиптическая драма «Дорога» (2010). В ней сыграл датско-американский актер Вигго Мортенсен («Идеальное убийство», «Зеленая книга»). Ленту три раза номинировали на кинопремию «Оскар».

Одного просмотра достаточно и для хоррора «Ведьма», который показали на больших экранах в 2015 году. Также не стоит уделять много времени фантастическому фильму канадского режиссера Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года.

Кроме того, на интернет-пользователей не произвели большое впечатление фэнтезийная драма «Лабиринт Фавна» (2006) и историческая драма Стивена Спилберга «Список Шиндлера» (1993).

На 16-м и 17-м местах расположились «127 часов» (2010) и «Милые кости» (2009). А последнюю строчку подписчики отвели мультфильму «Вверх», причем именно первые 20 минут работы анимационной студии Pixar.