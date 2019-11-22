  • Киноманы назвали фильмы на один просмотр

    22 ноября 2019, 14:08

    Алена Макаренко

    Пользователи Twitter составили список фильмов, которые они бы не стали смотреть во второй раз. Об этом сообщил сайт Life.

    Комик из Новой Зеландии Роуз Матафео задала вопрос своим подписчикам в Twitter. Она поинтересовалась, какую кинокартину можно посмотреть только один раз. Всего в рейтинг попало 24 фильма.

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    Первое место занял триллер «Реквием по мечте» (2000) с Джаредом Лето в главной роли. После него идет постапокалиптическая драма «Дорога» (2010). В ней сыграл датско-американский актер Вигго Мортенсен («Идеальное убийство», «Зеленая книга»). Ленту три раза номинировали на кинопремию «Оскар».

    Одного просмотра достаточно и для хоррора «Ведьма», который показали на больших экранах в 2015 году. Также не стоит уделять много времени фантастическому фильму канадского режиссера Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года.

    Кроме того, на интернет-пользователей не произвели большое впечатление фэнтезийная драма «Лабиринт Фавна» (2006) и историческая драма Стивена Спилберга «Список Шиндлера» (1993).

    На 16-м и 17-м местах расположились «127 часов» (2010) и «Милые кости» (2009). А последнюю строчку подписчики отвели мультфильму «Вверх», причем именно первые 20 минут работы анимационной студии Pixar.