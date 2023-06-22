Культура 22 июня 2023, 12:24 Киноманы нашли в «Операции Ы» скрытое послание из другого фильма о Шурике Гайдай включил в «Операцию Ы» ляп о режиме работы библиотеки для отсылки к «Наваждению» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Фильмы режиссера Леонида Гайдая «Операция Ы» и «Наваждение» связал киноляп о режиме работы библиотеки. Зрители заметили его через 58 лет после выхода картин, сообщил «Царьград».

Оба фильма показали в 1965 году. В «Наваждении» Шурик вышел из библиотеки, на дверях которой указали необычный график работы — с понедельника по пятницу она открывалась с трех часов ночи. В «Операции Ы» Трус во время репетиции ограбления спросил бабушку, как пройти в библиотеку, хотя на часах было три ночи.

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Зрители решили, что если в первом фильме это показалось киноляпом, то во втором превратилось в комичную отсылку к первой.

Советская цензура хотела вырезать из фильмов о Шурике две сцены. В одной из них разглядели послание кубинскому лидеру Фиделю Кастро — герой наказывал хулигана со словами «Надо, Федя, надо!». Сцену с вымазанным краской героем Александра Смирнова посчитали некорректной по отношению к африканцам.