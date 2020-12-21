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    21 декабря 2020, 16:21

    Кинокритики назвали лучшие российские сериалы года

    Андрей Иванов

    Российские кинокритики выбрали лучшие отечественные сериалы уходящего года. Сайт «Кино-Театр.ру» провел традиционный опрос экспертов, которые присудили по 24 балла хитам «Чики» и «Перевал Дятлова».
    Кинокритики назвали лучшие российские сериалы года

    Если сериалы набирают одинаковое количество баллов, первое место присуждают по олимпийской системе. «Перевал Дятлова» набрал большее число «золотых медалей», хотя критики чаще упоминали «Чик» в первой тройке. Поэтому первое место у экранизации загадочной истории гибели группы советских туристов в 1959 году в горах на севере Свердловской области.

    Второе место у сериала «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна. Третье — у «Психа» Федора Бондарчука. Это многосерийный дебют известного кинорежиссера.

    На четвертой строчке рейтинга оказался проект «Мир! Дружба! Жвачка!». Замыкает пятерку сериал «257 причин, чтобы жить».

    В 2020 году на телевидении и в стриминговых сервисах вышло 152 новых российских сериала. В опросе приняли участие 20 специалистов, в числе которых были главные редакторы профильных сетевых и бумажных изданий, обозреватели, работники телевидения и радио.