Кинокритики назвали лучшие российские сериалы года

Если сериалы набирают одинаковое количество баллов, первое место присуждают по олимпийской системе. «Перевал Дятлова» набрал большее число «золотых медалей», хотя критики чаще упоминали «Чик» в первой тройке. Поэтому первое место у экранизации загадочной истории гибели группы советских туристов в 1959 году в горах на севере Свердловской области.

Второе место у сериала «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна. Третье — у «Психа» Федора Бондарчука. Это многосерийный дебют известного кинорежиссера.

На четвертой строчке рейтинга оказался проект «Мир! Дружба! Жвачка!». Замыкает пятерку сериал «257 причин, чтобы жить».

В 2020 году на телевидении и в стриминговых сервисах вышло 152 новых российских сериала. В опросе приняли участие 20 специалистов, в числе которых были главные редакторы профильных сетевых и бумажных изданий, обозреватели, работники телевидения и радио.