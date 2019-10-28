Кинокритик: жаль, что Линч получил «Оскар» слишком поздно

Дэвид Линч стал обладателем почетного «Оскара» Подробнее

«Оскар» — это дело странное и сложное», — заметил специалист.

Он напомнил, что в свое время киноакадемия долго не давала премию актрисе Мерил Стрип («Дьявол носит Prada»), режиссеру Мартину Скорсезе («Казино») и Леонарду ДиКаприо («Выживший).

Дэвида Линча номинировали на «Оскар» трижды и наконец, награда нашла своего героя. Шнейдеров выразил сожаление, что создатель «Твин Пикса» получил статуэтку так поздно.

«И жаль, что это за заслуги, а не за какую-то конкретную работу», — отметил кинокритик.