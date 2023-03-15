15 марта 2023, 15:12
Кинокритик Василенко рассказал, почему в России не снимают хорошую фантастику
Представителям российской киноиндустрии не удается создать качественные фантастические фильмы. О причинах таких трудностей с этим жанром в стране рассказал кинокритик Андрей Василенко в беседе с «ФедералПресс».
По словам эксперта, хорошая фантастика возможна только при грамотно продуманном сценарии с проработкой всех героев. Также фильмы этого жанра требуют огромных затрат и ответственности.
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Кинокритик подчеркнул, что российские режиссеры славятся кинокартинами, основанными на реальных событиях.
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