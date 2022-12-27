Культура 27 декабря 2022, 22:21 Кинокритик усомнился в возможности масштабного производства отечественных фильмов

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Кинокритик Давид Шнейдеров обсудил с ИА НСН слова главы российского Минкульта Ольги Любимовой о том, что в год в стране нужно снимать около 300 фильмов, из которых 60 должны быть блокбастерами.

Шнейдеров напомнил, что из российского проката ушел Голливуд, но от этого, по словам специалиста, отечественному кино не стало легче. Он уточнил, что окупилось порядка 5% отечественных кинокартин, а самые кассовые премьеры отложили на длительный срок.

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«Выпускать пять кассовых фильмов ежемесячно — помилуйте, в Америке пять блокбастеров в месяц не всегда выходят! Выпускать пять картин, равных „Легенде № 17“, „Движению вверх“, „Последнему богатырю“, „Холопу“ и так далее, на мой взгляд, пока невозможно», — выразил уверенность собеседник информагентства.

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