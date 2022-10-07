Кинокритик Сычев рассказал, с чем связан интерес французов к российскому кино | 360°

Культура 07 октября 2022, 12:37 Поделиться Telegram

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Viber Кинокритик Сычев рассказал, с чем связан интерес французов к российскому кино Кинокритик Сычев: Каннский фестиваль — часть кинорынка, где презентуют фильмы россияне

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Кинокритик Сергей Сычев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что французы стали основным иностранным покупателем российского кино за 2022 год.

По словам эксперта, такой интерес к российскому кино может быть связан с Каннским фестивалем. Ведь эта площадка является частью большого кинорынка.

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«Подозреваю, что основную прибыль принесли фестивальные российские картины, премьеры которых, скорее всего, были в Каннах, потому что Каннский фестиваль — часть большого кинорынка, и премьера там фактически означает, что фильму открыт вход на французский рынок кинотеатров», — сказал он.

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Зрителей могут интересовать фильмах тех кинематографистов, имена которых им известны, например, Звягинцев, Сокуров, Серебренников и другие.

Ранее издание РБК сообщило, что в пятерку главных зарубежных рынков для российского кино по итогам полугодия вошли Франция, Мексика, Перу, Германия и Колумбия.

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