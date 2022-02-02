Кинокритик Сычев объяснил успех южнокорейских сериалов

После бешеного успеха южнокорейского сериала «Игра в кальмара» высокий рейтинг набирают и другие проекты из этой страны. Однако, по мнению кинокритика Сергея Сычева, их популярность связана только с ожиданием зрителей увидеть что-то равное «Игре в кальмара». Об этом он рассказал Lenta.ru.

Например, этим обусловлены высокие рейтинги сериала «Мы все мертвы» на Netflix в первую неделю показа. Скорее всего, рейтинги снизятся в дальнейшем, считает кинокритик.

«Тут предсказать что-то очень сложно. Например, главным сериалом Netflix 2020 года был „Король тигров“, но при этом в прошлом году на второй сезон „Короля тигров“ никто не обратил внимания. То же самое с корейскими сериалами. Мы видим, что на волне „Игры в кальмара“ к ним повышен интерес, но не исключено, что к концу этого года, даже если Netflix выпустит еще три или пять, или десять ориджиналсов из Южной Кореи, это никому будет не нужно», — сказал Сычев.