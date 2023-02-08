Культура 08 февраля 2023, 18:35 Кинокритик Сычев объяснил, с чем связан успех второй части «Черной пантеры»

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Кинокритик Сергей Сычев обсудил с «Известиями» сообщение о том, что на сервисе Disney+ самой просматриваемой премьерой Marvel стал фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки».

«Причина здесь очевидна: число подписчиков сервиса в четвертом квартале 2021 года было 118 миллионов человек, а в четвертом квартале 2022 года — 164 миллиона. Ничего удивительного, что у каждого нового большого релиза и аудитория тоже выше», — обратил внимание специалист.

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Он заметил, что супергеройское кино очень активно смотрится онлайн, несмотря на то, что оно сделано для большого экрана.

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