Кинокритик Сычев назвал главную интригу кинопремии «Золотой глобус»

Итоги премии «Золотой глобус» в этом году не стали сюрпризом. Удивить смог лишь формат проведения мероприятия. Таким мнением поделился обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.

В этом году Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) не стала проводить трансляцию с привычной красной дорожкой. Имена победителей публиковали на официальной странице премии в Twitter. Победу в этом году одержал фильм «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион.

«Главной интригой „Золотого глобуса“ в этот раз, к сожалению, были не номинанты и лауреаты, а необычный формат проведения. Никакой красной дорожки и светских фотографов из-за пандемии — и никакой телетрансляции из-за скандалов вокруг недостаточного расового и гендерного многообразия членов HFPA», — отметил обозреватель.

Эксперт подчеркнул, что в России «Власть пса» не приобрела особого успеха, однако за рубежом картина попала в множество престижных топов. В результате фильм удостоили наградами за лучшую драму и за лучшую режиссуру.