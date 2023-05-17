Культура 17 мая 2023, 22:36 Кинокритик Шнейдеров рассказал, является ли политизированным Каннский фестиваль Критик Шнейдеров: Каннский фестиваль опроверг идею о запрете русской культуры

Читать 360tv в

Каннский кинофестиваль-2023 не имеет под собой политической подоплеки. Таким мнением поделился кинокритик Давид Шнейдеров. Об этом сообщило ИА НСН.

В основной программе не будет представлено российских фильмов, однако в других покажут картину «Блажь» режиссера Ильи Поволоцкого и «Электру» Дарьи Кащеевой. Специалист подчеркнул, что кинофестиваль не разделает идею о запрете русской культуры.

Реклама

Шнейдеров подчеркнул, что достойные отечественные работы будут попадать на масштабные кинофестивали вне зависимости от ситуации в мире.