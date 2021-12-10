Кинокритик Шнейдеров предрек громкий успех «Вестсайдской истории» Спилберга

Ремейк легендарного мюзикла «Вестсайдская история» от Стивена Спилберга будет пользоваться большим успехом у зрителей и, наверняка, получит несколько номинаций на «Оскар». Таким мнением с ИА НСН поделился кинокритик Давид Шнейдеров.

Он отметил, что на фильм пойдет как старшее, так и младшее поколение: молодежь — ради зрелищности и танцев, а люди постарше — чтобы ради ностальгии по оригинальному мюзиклу.

«Мне кажется, что Стивен Спилберг — гений. Все, до чего он дотрагивается превращается в золото. При этом, превращается в золото не только в финансовом смысле слова, потому что даже если его фильмы не становятся чемпионами проката, они попадают в сердца людей. Очень любопытная идея сделать новую версию „Вестсайдской истории“. Все знают, наверное, что это версия „Ромео и Джульетты“ Уильяма Шекспира. Учитывая новые технологии и кардинально изменившийся уровень подготовки музыкальных номеров и танцев, фильм ждет успешный прокат и многочисленные оскаровские номинации. Я думаю, фильм точно получит изрядное количество „Оскаров“», — сказал Шнейдеров.