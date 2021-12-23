Кинокритик Шнейдеров предложил альтернативу новогодним советским комедиям

Кинокритик Давид Шнейдеров предложил альтернативу тем, кому надоело каждый новый год пересматривать советские комедии. Несколько фильмов он назвал в разговоре с Общественной службой новостей.

На Новый год россияне чаще всего смотрят «Иронию судьбы, или С легким паром!», а также «Иван Васильевич меняет профессию», написала «Экономика сегодня». Однако есть и другие варианты для новогодних кинопросмотров, если хочется чего-то нового.

Первым фильмом Шнейдеров назвал «Последний богатырь: Посланник тьмы» — по мнению критика, эта картина может спасти российское кино от кризиса в этом году.

Из зарубежных фильмов критик предложил посмотреть «Интуицию», «Отпуск по обмену» и «Реальную любовь» — романтические новогодние комедии, которые, как и положено на праздниках, создадут атмосферу чуда.