Кинокритик Шнейдеров поддержал создателей фильма «Дау», подавших в суд на Минкульт

По данным информагентства, ведомство увидело в фильме «материалы, пропагандирующие порнографию», и частично отказало в выдаче прокатного удостоверения. Создатели картины посчитали несправедливым этот отказ.

«Молодец Илья Хржановский (режиссер „Дау“ — прим. ред)! Политика Минкульта переходит всякие границы. Он грубейшим образом нарушает Конституцию Российской Федерации, согласно которой цензура в нашей стране запрещена», — напомнил Шнейдеров.

По его словам, политика бывшего министра культуры Владимира Мединского привела к тому, что выдача прокатных удостоверений превратилась в некий инструмент, с помощью которого кинематографистов стращают, а при случае и «убирают негодных».