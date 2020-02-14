Кинокритик Шнейдеров поддержал создателей фильма «Дау», подавших в суд на Минкульт
Кинокритик Давид Шнейдеров обсудил с ИА НСН сообщение о том, что создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт.
По данным информагентства, ведомство увидело в фильме «материалы, пропагандирующие порнографию», и частично отказало в выдаче прокатного удостоверения. Создатели картины посчитали несправедливым этот отказ.
«Молодец Илья Хржановский (режиссер „Дау“ — прим. ред)! Политика Минкульта переходит всякие границы. Он грубейшим образом нарушает Конституцию Российской Федерации, согласно которой цензура в нашей стране запрещена», — напомнил Шнейдеров.
По его словам, политика бывшего министра культуры Владимира Мединского привела к тому, что выдача прокатных удостоверений превратилась в некий инструмент, с помощью которого кинематографистов стращают, а при случае и «убирают негодных».