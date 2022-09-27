Кинокритик Шнейдеров осудил решение не выдвигать российский фильм на «Оскар» | 360°

Культура 27 сентября 2022, 22:25 Поделиться Telegram

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Viber Кинокритик Шнейдеров осудил решение не выдвигать российский фильм на «Оскар»

Читать 360tv в

Российская киноакадемия приняла решение не выдвигать российские фильмы на премию «Оскар». В разговоре с News.ru кинокритик Давид Шнейдеров назвал это «откровенным силовым давлением» на членов Российского оскаровского комитета.

Из-за несогласия с решением киноакадемии режиссеры Павел Чухрай и Николай Досталь покинули оскаровский комитет. Шнейдеров выразил им поддержку.

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«Никита Сергеевич [Михалков] предлагал вообще не выдвигать фильм на „Оскар“, при этом будучи обладателем и лауреатом „Оскара“ и отнюдь от этих наград не отказавшийся. Я думаю, это просто откровенное силовое давление на членов оскаровского комитета, потому что Америка якобы наш враг и нечего на их премию направлять наш фильм. Я очень рад, что Николай Досталь и Павел Чухрай нашли в себе мужество противостоять этому беспрецедентному давлению и демонстративно вышли из состава этой организации», — заявил кинокритик.

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