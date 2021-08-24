Кинокритик Шнейдеров объяснил, зачем в прокат возвращают старые фильмы

В последнее время на больших экранах все чаще появляются старые фильмы: «Молчание ягнят», «Таксист», «Космическая одиссея. 2001» и другие. Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с ИА НСН рассказал, для чего это нужно.

Перечисленные фильмы показывают на больших экранах в России впервые. Во время мировой премьеры Россию они обошли стороной, поэтому у людей не было возможности увидеть их в кино.

«В то время, когда они выходили, была эпоха „пиратского“ кино. Поэтому вряд ли можно говорить, что это вторая их премьера», — сказал кинокритик.

Кроме того, теперь фильмы показывают с субтитрами. Это прекрасная возможность увидеть их такими, какими они задумывались — с живыми голосами актеров.

«Да, российский зритель избалован дубляжем и не все знают английский язык, но мне, кажется очень перспективно слушать голос актера. С чтением субтитр могут возникнуть проблемы, так как не все люди с одинаковой скоростью читают. Но не думаю, что из-за этого есть риск потерять зрителя, так как на эти фильмы будет идти вполне определенная публика», — рассуждает кинокритик.

Он добавил, что одна из главных причин возвращения старых фильмов на экраны — кризис и пандемия. Кино как в России, так и в мире, почти не снимается в последние полтора года, поэтому прокатчики и решили транслировать на экранах классику кинематографа.