Кинокритик Шевкун написал отзыв на новую часть «Человека-паука»

Кинокритик Михаил Шевкун рассказал о проблемных моментах в новом фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом сообщило издание «Чемпионат».

По данным РИА ФАН, в третьей части серии в основу сюжета легло становление главного героя.

«Вы удивитесь, как много времени выделяют персонажам других вселенных, уже не говоря о том, насколько получились увлекательные диалоги между героями», — рассказал Шевкун.

Он отметил, что у фильма есть и недостатки. Например, полеты на паутине, которые выглядят скучно и совершенно не зрелищно. Также критик отметил сцены сражений, которые, по его мнению, хаотичны и не слишком интересны.

Ранее фильм установил абсолютные рекорд российского проката по предпродажам билетов в пост-коронвирусный период. «Нет пути домой» собрал более 80 миллионов рублей до начала проката.

По информации Единой автоматизированой информационной системы (ЕАИС), предпродажи по показателю на 15 декабря превысили планку в 86 миллионов рублей. Предыдущий рекордсмен — «Веном-2» — в октябре собрал на предпродажах 78 миллионов рублей.