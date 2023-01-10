Культура 10 января 2023, 12:56 Кинокритик Сергей Сычев объяснил успех «Чебурашки» в прокате

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Российская картина «Чебурашка» собрала уже более трех миллиардов рублей и имеет все шансы переступить отметку в четыре миллиарда. Об этом радиостанции Sputnik рассказал кинокритик Сергей Сычев.

По его мнению, одним из факторов успеха фильма стало отсутствие конкуренции. Новогодние каникулы — это почти самое прибыльное для проката время в году. И не было картин, которые бы оттянули сборы на себя. Вторую часть франшизы «Аватар» сдвинули на более поздний срок, как и новый фильм Гая Ричи.

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«Картина может набрать и четыре миллиарда, и даже больше, потому что в январе не так много фильмов в прокате. Почему фильм стал настолько успешен — по большому счету, наверное, одной из главных причин является отсутствие крупных конкурентов из Голливуда», — подчеркнул Сергей Сычев.

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Также он призвал не сбрасывать со счетов узнаваемость Чебурашки. Это любимый с детства герой, чья история известна. И зритель точно знал, что может ждать только хорошее.