Кинокритик рассказал, как изменилось понятие независимого кино

Антон Долин в беседе с журналистом отметил, что раньше независимым кино считали любые проекты, созданные вне студийных гигантских компаний.

«Когда-то сформировалась система гигантских компаний, которые делают кино. Например, Columbia Pictures, Universal, Paramount, Warner Brothers. Примерно 20 лет назад масштабной студией стала Disney Company. Независимыми считались любые фильмы, которые создавались вне этой студийной системы», — объяснил кинокритик.

По его словам, в наши дни многие так называемые независимые компании и сами разбогатели, а внутри гигантских киностудий начали появляться небольшие подразделения, снимающие низкобюджетное независимое кино.