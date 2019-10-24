Кинокритик прокомментировал список претендентов на «Оскар»

Названы имена претендентов на «Оскар» Подробнее

«Это пока все очень предварительно, только предложения студий. Все-таки основное выдвижение будет в январе. И это, по сути, ничего не значит. Киностудии, конечно, могут кого-то выдвигать, но мало ли кто кого выдвигает. Если в списке нет Хоакина Феникса, то это вообще смешно. На мой взгляд, „Оскар“ в этом году заслуживает Хоакин Феникс за роль в фильме „Джокер“», — заявил Сергей Кудрявцев.

Ранее стали известны имена претендентов на «Оскар». Леонардо Ди Каприо, Роберт Паттинсон, Мэттью Райс и Джонатан выступят в номинации «Главная мужская роль».