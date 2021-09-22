Кинокритик прокомментировал обзор BadComedian на «Чернобыль» Данилы Козловского
Киновед Александр Шпагин высказался об обзоре блогера BadComedian (Евгения Баженова) на фильм Данилы Козловского «Чернобыль». Эксперт отметил, что слова блогера содержат долю правды, однако обвинять Козловского в плагиате американского сериала нельзя, передала «Лента.ру».
«Иногда я настолько с ним не совпадаю, и он меня настолько начинает раздражать, что я не могу досмотреть выпуски до конца. Мне кажется, что он начинает придираться к полной ерунде, и это просто непрофессионально. А иногда он чрезвычайно точен и даже мне помогает увидеть те недостатки в фильмах, которые не вижу я», — отметил Шпагин.
Однако Шпагин согласился с мнением Баженова о том, что любовная линия в картине снята плохо. По словам кинокритика, отношения героев кажутся вымученными и неуместными.