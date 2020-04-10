Кинокритик посоветовал пять фильмов для просмотра во время самоизоляции

По данным телеканала «Мир 24», первым в списке стало кино «Неоконченная пьеса для механического пианино». По мнению критика, «это лучший фильм о России».

Также он похвалил фильм «За облаками». «В фильме снялся весь цвет европейского, французского кино», — рассказал Шнейдеров.

Третьим пунктом идет «Криминальное чтиво». «Однажды на пресс-конференции Квентину Тарантино задали вопрос, почему он не снял ничего лучше „Криминального чтива“. На что Тарантино ответил вопросом на вопрос — „а что, кто-нибудь снял?“», — исчерпывающе описал фильм эксперт.

Также он выделил «Искусственный разум». Шнейдеров назвал его «самым рвущим душу фильмом».

Пятым по счету стало кино «Андрей Рублев». «Вот ничего не хочу добавлять, посмотрите „Андрея Рублева“», — заключил критик.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер назвал книги, которые стоит почитать на самоизоляции. Журналист признался, что не особо следит за современной литературой, но любит перечитывать книги.