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    28 октября 2021, 17:27

    Кинокритик посоветовал новинки, которые можно посмотреть во время локдауна

    Кинокритик Корецкий перечислил новые фильмы, которые можно будет посмотреть на выходных без похода в кинотеатр

    Полина Гребенщикова

    Впереди — длинные внеплановые выходные, введенные указом президента в связи с высокой заболеваемостью COVID-19. Россиянам порекомендовали оставаться дома в эти дни. Кинокритик Василий Корецкий для Pravda.Ru перечислил громкие премьеры фильмов, которые можно будет посмотреть, не выходя из дома.

    Кинокритик посоветовал новинки, которые можно посмотреть во время локдауна

    «Например, 30 октября на стриминге появится „Разжимая кулаки“ Киры Коваленко — фильм, который выдвинут от России на „Оскар“. Новый сезон „Доктора Кто“ будет в России доступен 31 октября. Второго ноября выйдет такой маленький, но смешной хоррор „Порочное удовольствие“ про кинокритика, который оказывается в компании серийных убийц. Сериал „Струны“ про гениального виолончелиста, которого Ткаченко играет, выходит на „КиноПоиске“ 28 октября», — сказал Корецкий.

    Кроме того, он посоветовал обратить внимание на фестиваль короткого метра в Москве. Предположительно, это мероприятие состоится в онлайн-формате.