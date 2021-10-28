Кинокритик посоветовал новинки, которые можно посмотреть во время локдауна

Впереди — длинные внеплановые выходные, введенные указом президента в связи с высокой заболеваемостью COVID-19. Россиянам порекомендовали оставаться дома в эти дни. Кинокритик Василий Корецкий для Pravda.Ru перечислил громкие премьеры фильмов, которые можно будет посмотреть, не выходя из дома.

«Например, 30 октября на стриминге появится „Разжимая кулаки“ Киры Коваленко — фильм, который выдвинут от России на „Оскар“. Новый сезон „Доктора Кто“ будет в России доступен 31 октября. Второго ноября выйдет такой маленький, но смешной хоррор „Порочное удовольствие“ про кинокритика, который оказывается в компании серийных убийц. Сериал „Струны“ про гениального виолончелиста, которого Ткаченко играет, выходит на „КиноПоиске“ 28 октября», — сказал Корецкий.

Кроме того, он посоветовал обратить внимание на фестиваль короткого метра в Москве. Предположительно, это мероприятие состоится в онлайн-формате.