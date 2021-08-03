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    03 августа 2021, 16:14

    Кинокритик похвалил обращение к женским темам в российском кино

    Дарья Морозова

    Кинокритик Александр Шпагин положительно оценил тренд в российском кинематографе, который показывает женщин самодостаточными. Об этом сообщил iReactor.

    Он считает, что это связано с тем, что теряет популярность гламур, при котором женщин показывали ограниченными. Поэтому теперь в фильмах все чаще появляются многогранные женские персонажи.

    «Сегодня постепенно появляются картины про женщин. Их становится все больше. Соответственно, они превращаются в более нормальные фигуры, более соответствующие жизни», — заключил Шпагин.