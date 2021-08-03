Кинокритик похвалил обращение к женским темам в российском кино

Кинокритик Александр Шпагин положительно оценил тренд в российском кинематографе, который показывает женщин самодостаточными. Об этом сообщил iReactor.

Он считает, что это связано с тем, что теряет популярность гламур, при котором женщин показывали ограниченными. Поэтому теперь в фильмах все чаще появляются многогранные женские персонажи.

«Сегодня постепенно появляются картины про женщин. Их становится все больше. Соответственно, они превращаются в более нормальные фигуры, более соответствующие жизни», — заключил Шпагин.